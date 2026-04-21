2026年10月よりTVアニメ放送も決定した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」シリーズ初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント 2026」が4月5日に都内某所にて開催！ダイジェスト映像を公開中です。2部制で開催された本イベントでは、第1部では4月16日に制定された「パンどろぼうの日」登録証授与式を実施。第2部では、10月よりNHK Eテレにて放送されるアニメの新情報が解禁され、パンどろぼ