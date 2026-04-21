皐月賞2着のリアライズシリウス（牡3＝手塚久）は予定通り、ダービー（5月31日、東京）に向かうことが決まった。21日、手塚久師は「頑張ってくれました。レース後も全然大丈夫です。木曜（23日）に放牧に出します」と今後の方針を明かした。次走のダービーは共同通信杯でロブチェンを負かした東京に戻る。2戦2勝の得意コース。手塚久師は「（皐月賞は）勝った馬が強かったです。400メートル延長は全く気にしていません。それに