アーティストのAyumu Imazuさんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。アーティストの明矢さんと結婚していたことを報告しました。【写真を見る】【 Ayumu Imazu 】結婚していたことを発表お相手はアーティストの明矢「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」Ayumu Imazuさんさんは「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告さ