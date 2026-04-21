◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、エンゼルス戦4−2の8回1死一塁の第4打席で、フルカウントから四球を選んだ。第4打席まで遊失策、三振、遊ゴロ、四球の3打数無安打。同球場は、大谷がエンゼルス時代に活躍した日本人ファンにはなじみ深い球場。だが、大谷の「古巣」初見参で、ここまではバットは音なしで快音は響いてい