お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。ブレーク前のエピソードを明かした。番組では自身の「毒出しノート」を披露、日常感じている不満や疑問を投げかけた。小峠は、近年の若手はバカバカしいネタではなく、小難しいネタで売れようとしていると指摘。自身のブレーク前を「よく言われてたのが“お前らは面白いけど華がないから売れない