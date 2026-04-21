プロダクション人力舎所属のピン芸人・ゆめちゃん（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。和装と洋装の2パターンで撮影した、夫とのウエディングフォトを披露した。【写真】「旦那が様になりすぎてて、みんなから大絶賛でした 笑」ゆめちゃん＆夫の“ウエディング2ショット”ゆめちゃんは、『シカゴ』などのミュージカルをテーマにしたネタで知られるピン芸人。日本エレキテル連合、おかずクラブ、ぺこぱといったブレイク