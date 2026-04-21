松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう21日より「サイドメニュー無料サービス券」の配布を開始した。【画像】松屋が配布する「サイドメニュー無料サービス券」店内飲食および弁当にて、メインメニューの購入客に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布。次回店舗を利用の際、メインメニュー1品につき、サイドメニューサービス券1枚が利用可能。選べるサイドメニューは「ポテサラ」「