コスプレイヤー・えなこが、21日発売の青年誌『漫画アクション』（双葉社）の表紙を飾る。【写真】犬の姿で…微笑み甘えてくるえなこ表紙では、バニーガールならぬワンちゃんガールの大胆なコーデを披露するなど、さまざまな犬の姿で魅了。「可愛がってほしいワン♪」とアピールする。特別付録は、えなこクリアファイル・ミニ写真集。また、巻中グラビアは、えなこのほか、いくみが登場する。