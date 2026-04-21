東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを発表した。1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを世界へ発信してきた同社。創立75周年の節目に、新たにゲーム事業ブランドを立ち上げた。東映ゲームズでは、最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦する。世界最大のPCゲームプラットフォーム「Steam」で展開し、その後は、NintendoSwitchやPlayStation、Xboxといった家庭