タレントの矢口真里（43）が、「ついに美容医療始めました!!」とつづり、自撮りショットを公開し話題になっている。【映像】矢口真里の顔の施術ショット（複数カット）これまでもInstagramでたびたび自撮りショットを見せてきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。よろ」とカミングアウト。2026年1月6日には自撮り動画をアップすると「整形して