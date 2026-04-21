セブン‐イレブン・ジャパンは4月20日から、没入型ゲーム&創作プラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」と共同し、「Robloxの限定景品が当たる抽選キャンペーン」を全国のセブン‐イレブン店舗で実施している。Robloxの限定景品が当たる抽選キャンペーン同キャンペーンは、Robloxを現実の世界でもファッションとして体験してほしいという想いから企画された。期間中に対象商品を購入のうえ、特設サイトにて応募すると、抽選で