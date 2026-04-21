ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右前打を放ち、自己最長の５２試合連続出塁とし、１９２３年のベーブ・ルースのキャリアハイ超え、アジア出身選手記録に並んだ。４打数１安打、２得点、１盗塁だった。打率２割７分２厘。チームは１２―３と大勝し、この４連戦を２勝２敗で終えた。相手先発はポストシーズンの２本を含み、３本