チームは連敗を2で止めた【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打、2四球2得点でチームの勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は最近になって賛否が議論されている“大谷ルール”についても「私たちに有利」だと持論を展開した。“投打二刀流”で出場した先発投手が指名打者を