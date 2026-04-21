動画配信サービスのNetflixが「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作開始を発表。キャストが公開された。【写真】「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果発表新規描き下ろしイラスト全7点も公開1979年に放送が開始された TV アニメ『機動戦士ガンダム』から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとしたさまざまなモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を描いたこのシ