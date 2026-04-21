東映が新たなゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを２１日、発表した。１９５１年の創業以来、映画やテレビ、アニメーションなどを手がけてきた同社が、創立７５周年という節目にゲーム領域へ参入する。「東映ゲームズ」は、ゲームを起点とした世界を熱狂させる新しいＩＰの創出を目指す。最初の取り組みとしてＰＣゲーム領域に挑戦。世界最大級のＰＣゲーム配信プラットフォーム「Ｓｔｅａｍ」で展開を予定して