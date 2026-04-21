記事ポイントホワイティうめだで2026年4月27日から5月31日まで「野原ひろし 昼メシの流儀」とのコラボキャンペーンを開催1会計1,500円（税込）以上の利用でInstagram投稿風またはX投稿風のクリアカードを1枚プレゼントパネル展示やSNSキャンペーン、特設サイトでのおすすめメニュー紹介も同時展開大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」で、アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」とのコラボキャンペーン「ホワイティ 昼メシの流儀」