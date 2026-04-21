通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴが運営する通信メディア「オールコネクトマガジンＷｉＦｉ利用者５００人を対象に「ＷｉＦｉがつながらない」トラブルに関する実態調査を行い、２１日に発表した。ＷｉＦｉが「急につながらない・遅くなる」トラブルを経験したことがあるかという質問では、「たまにある」が６８・２％、「よくある」が２０・２％と、約８８％の利用者がトラブルを経験