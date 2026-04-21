◆ファーム・リーグ巨人―西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２１日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目・園田純規投手。甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。打線は丸佳浩外野手が「１番・中堅」、吉川尚輝内野手が「２番・二塁」、中山礼都外野手が「７番・右翼」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・中堅丸２番・二塁吉川３番・遊撃石塚４番・三塁