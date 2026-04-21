記事ポイント株式会社BRIが2026年3月7日付で本社機能を六本木に統合新拠点は住友不動産六本木セントラルタワー12階、グループ連携強化を推進創業20周年を前に意思決定の迅速化と新規事業創出の加速を目指す方針BRIが、六本木エリア内で本社オフィスを移転し、本社機能を統合しました。新拠点は東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー12階です。創業20周年を前に、グループ一体での経営体制を強化する動きとして