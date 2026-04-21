神奈川県湯河原町の民家で女性が遺体で見つかった放火殺人事件が発生してから、未解決のまま11年となり、警察は不審な人物が写った防犯カメラの映像を新たに公開しました。この事件は2015年4月21日、湯河原町の民家が放火され、住人の平井美江さんが額に包丁が刺さった状態で殺害されているのが見つかったものです。未解決のままとなっているなか、警察は、JR湯河原駅の近くの防犯カメラの映像を新たに公開しました。映像では、マ