お笑いコンビ・ガンバレルーヤと超魔術師のＭｒ．マリックが２１日、都内で行われた映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開）のプレミア試写会に、宣伝イリュージョニストとして出席した。一足先に試写を見たというよしこは「映像の中に入っているような感覚になった」と興奮気味に語り、まひるは「（観劇中）ずっとだまされっぱなし。一瞬も目が離せなかった」と感動した様子。Ｍｒ．マリ