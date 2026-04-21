東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したと発表した。創立75周年の節目にあわせた新たな挑戦で、映画やテレビ、アニメに続く“新たな柱”としてゲーム分野への本格参入を打ち出した。【動画】東映映画でおなじみの「荒磯に波」ピクセルアニメーション版同ブランドでは、まずPCゲーム領域からスタートし、世界最大級のPCゲームプラットフォームである「Steam」での展開を予定。その後はNintendo SwitchやPlay