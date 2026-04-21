料理愛好家の平野レミ（79）が21日、都内で「ヨード卵・光」新CM発表会に出席した。この日は「ヨード卵・光」が誇るコク3.5倍にちなみ、「3.5分クッキング」に、バイきんぐ小峠英二（49）と挑戦。2人で「くるくるオムレット」を調理した。小峠が「レミさんは料理愛好家なんですね」と肩書について質問すると、平野は「小峠さんは妻愛好家でしょ？ラブラブでしょ？」と笑顔。昨年6月に一般女性と結婚した小峠は「まあまあ」と照れ