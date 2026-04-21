女優の仲里依紗（36）が21日、自身のインスタグラムを更新し、夫で俳優の中尾明慶（37）、中学1年になった長男との家族ショットを披露した。前投稿で13回目の結婚記念日を迎えたことを明かしていた仲は「Happy Anniversary！！2026.4.18」と書き出すと、花束を手に喜ぶ自身のショットや中尾と自身の夫婦ショットをアップ。続けて結婚記念日を祝うかき氷を前に満面の笑みを浮かべる自身と中尾、12歳長男の3ショットも投稿した