元テレビ朝日社員の玉川徹氏は21日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。20日に発生し、青森県で震度5強を観測するなどした三陸沖を震源とする地震をめぐり、災害発生時に発生しているSNS上の偽情報に「安易に飛びつかないよう」注意喚起を行った。番組では、20日に発生した地震に関して、専門家の解説をまじえながらパネルコーナーで特集した。その中で、最近の地震など災害発生時にSNS上で、無関係