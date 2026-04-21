俳優の金子貴俊（48）の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動している金子エミ（55）が、4月20日にInstagramのストーリーズを更新。長男でダウン症スイマーの村井海人さん（28）や弟らとともに、テニスを楽しむ様子を公開した。【映像】金子エミ、ダウン症スイマーの長男との2ショット海人さんは11歳から水泳を始め、2023年に日本で初めてダウン症パラスポーツ日本パラリンピック委員会の国際ライセンスを取得。翌年には