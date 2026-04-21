【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日、戦闘終結に向けたイランとの協議では「十分に良くない合意を急がせるようなことはさせない」とＳＮＳに投稿し、イランに妥協しない姿勢を強調した。イラン側は再協議に応じない姿勢で米側を揺さぶっており、停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、水面下で激しい交渉が行われている模様だ。トランプ氏は投稿で、自身が合意締結の圧力を受けているとする米メディアの報