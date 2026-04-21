お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が、20日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。事務所主催ライブのギャラに関するルールを明かし、永野を仰天させた。お笑い芸人の永野から「単独とかやってんの？」と聞かれると、井口は「単独はもうやんないですね」と語り、理由について「漫才だからってのもありますけど、毎回タイタンライブで新ネタやってるので。（ライブは）2カ月に1回（作るネタは）2