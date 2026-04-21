バイきんぐ小峠英二（49）が21日、都内で、「ヨード卵・光」新CM発表会に出席した。新CMでは、発売50周年を迎えた「ヨード卵・光」とともに、同じく50歳を迎える小峠が回転しながら美しくシンクロ。CMのオファーに「ついに来たねって感じですね。いつか来るとは思っていましたけど」と笑わせた。撮影について「人を捨てて卵になりきる。小峠というより俺は『ヨード卵・光』なんだという意識ですね」と振り返った。この日は「ヨード