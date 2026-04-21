東京ミッドタウン日比谷は、4月25日（土）〜5月31日（日）の期間中、日比谷のオープンエアの下、演劇や音楽などのエンターテインメントをライブ体験とともに楽しめる都市型フェスティバル「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026（日比谷ライブフェスティバル）」を開催する。メインコンテンツとなる「ステップショー」では、普段劇場でしか観ることのできない舞台公演の名作や話題作、新作が多数集結する。初日のオープニングアクトには、森