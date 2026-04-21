タレントの北斗晶が20日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が多忙なため、自宅に遊びに来ることが多い孫・寿々ちゃんの様子を報告した。この日、北斗は週末の出来事について「私は家で、バタバタとしている内に土日が終わってしまいました」と明かしつつ「布団を干してお日様の匂いのする布団に寝れたのでそれで充分」と満足げにコメント。続けて「嬉しい事がありました」と切り出し「畑に植えた