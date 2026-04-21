大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが20日に自身のアメブロを更新。長女のゴルフの試合の遠征に帯同した際の出来事についてつづった。この日、倉実さんは「2泊3日の高崎遠征」と切り出し、長女が「高校2年新シーズンの初試合でした」と報告。「今回は母娘でゴルフ場に宿泊」したことを明かした。続けて、試合中の待機時間について「初日は洗車したり、神社へお参りしたり、喫茶店でプリンを食べたり…よく