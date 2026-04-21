東京・港区のIT関連会社社長の男が逮捕された死体遺棄事件で、警視庁はきょう、男が遺体を運び出したとみられる港区赤坂の事務所で現場検証を行っています。IT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は、去年10月、港区赤坂の会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれています。遺体は、同じ会社の50代の男性役員とみられています。警視庁はけさから、この事務所で現場検証を行っています。捜査関係者によりますと、事務