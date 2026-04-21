俳優の藤原紀香さんが4月20日、自身のインスタグラムを更新。ファッション誌『JJ』の50周年を記念したイベントに参加した思いを綴りました。 【写真を見る】【 藤原紀香 】黒のミニドレスでランウェイへ「華やかで思い出深いひとときとなりました」ファッション誌『JJ』50周年記念イベントに参加20代のころに『JJ』の専属モデルを務めていた藤原さんは「JJ50周年という記念すべきステージRunway、開会宣言、そしてCol