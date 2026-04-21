神奈川県湯河原町の住宅に火がつけられ、66歳の女性が殺害された事件は、未解決のまま、きょうで11年となりました。警察は不審な人物の映像を新たに公開しました。2015年4月、湯河原町の住宅に火がつけられ、住人の平井美江さん（66）が、額に包丁が刺さった状態で殺害されているのが見つかりました。新たに公開された映像では、事件当日の午前5時ごろ、黒い服を着てマスクをつけた不審な人物が、現場方向からJR湯河原駅へと向かう