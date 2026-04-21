◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の阿部慎之助監督（４７）が２１日、捕手の入れ替えについて言及した。前日２０日に山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）を登録抹消。小林誠司捕手（３６）とドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４＝沖縄電力）が１軍合流した。山瀬については「勝てないとキャッチャーって評価されないから。巡り合わせもあるんだろうけど、勝たないと評価されない。１