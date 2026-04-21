19日の福島牝馬Sで12着だったフィールシンパシー（牝7＝小島）は生まれ故郷の岡田スタッド（北海道新ひだか町）で繁殖入りする予定。管理する小島師が21日、明かした。23年ターコイズSと24年福島牝馬Sで重賞2着2回と活躍した。通算32戦4勝。