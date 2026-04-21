右足負傷で休養していた小牧太騎手（５８）＝兵庫騎手会＝が２１日、園田競馬２Ｒで復帰。２番人気のミートザターゲット（牝４歳、兵庫・長倉功厩舎、父リアルスティール）に騎乗し、一度先頭に並ぶも、伸びを欠き５着だった。１日の園田競馬９Ｒで馬場に入場する際に騎乗馬が転倒し、落馬負傷。右足に力が入らなかったため翌２日以降は騎乗していなかったが、「（右足は）大丈夫」と問題ないことを強調していた。復帰初日から