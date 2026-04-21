シニア人材サービスを展開するマイスター60は2026年4月17日、シニアを雇用する企業の人事担当者500名を対象に実施した「シニア雇用に関する実態調査」の結果を公開した。本調査は2026年4月の在職老齢年金制度改正を踏まえ、シニア側の就業意欲と企業側の受け入れ体制のギャップを明らかにすることを目的としている。調査は2026年3月19日〜22日の期間、インターネットリサーチにより行われた。○制度改正の理解が進む企業の78.1%が