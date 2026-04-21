【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の秋野暢子が4月20日、自身のInstagramを更新。山菜を使った料理を披露し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「具だくさんで食べごたえありそう」山菜たっぷりの手作りおこわ◆秋野暢子、新鮮な山菜おこわを公開秋野は「婿さんのご実家からたくさん山菜を贈って頂いたので。今夜は山菜おこわご飯にしました」とつづり、あく抜きなどの下処理の様子を含めた調理過程の写真を複数枚投稿。