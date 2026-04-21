チャン・グンソクが、日本ファンミーティングでの発言について釈明した。4月20日に韓国で放送されたSBSバラエティ番組『いや、でも本当に！』（原題）には、俳優のチェ・ダニエルとチャン・グンソクが出演し、軽快なトークを披露した。【写真】「おかえり」チャン・グンソク、東京で大はしゃぎこの日、MCのイ・サンミンは「チャン・グンソクが日本のファンミーティングで『僕と一緒に寝る人？』と言ったそうだ」と話し、周囲を驚か