うどんチェーンの「資さんうどん」は全店舗にて、4月23日(木)より「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」を発売する。価格は各1個税込140円(九州･中国･関西エリア基準)。一部店舗では4月16日より先行販売を実施している。資さんうどんでは、定番の「白おにぎり」「かしわおにぎり」「明太子おにぎり」に加え、新たに2種をラインナップに追加。さらに、これまで要望の多かった「のり付き」オプション(+税込20円)も導入し、選択肢を拡