１９日、河北省の石家荘書城にある児童書コーナー。（石家荘＝新華社配信／陳其保）【新華社北京4月21日】第1回「全国読書週間」が始まり、23日の「世界図書・著作権デー（世界本の日）」を控えた中国で、さまざまな読書イベントが開かれ、人々が本に親しむきっかけとなっている。１９日、湖北省宜昌市秭帰（しき）県の天問書城で本を朗読する子どもたち。（宜昌＝新華社配信／雷勇）１９日、河北省の石家荘市図書館が開い