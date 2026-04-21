米大リーグは２０日（日本時間２１日）、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、三回の第２打席、２−２から左腕キンタナの低めの変化球をうまくすくって右前打とし、昨季から連続試合出塁を５２試合に伸ばし、４試合連続安打とした。また、大谷は初回の第１打席、投ゴロが敵失を誘って一塁へ。２番コールの４球目にスタート、今季初盗塁となる二盗を成功させた。第３打席は二ゴロ