お笑いコンビ・さや香の新山さんは4月19日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラさんの「ほんのちょっとしゃくれてる」顔を公開し、話題となっています。【写真】蛙亭・イワクラの「ほんのちょっとしゃくれてる」顔「新山さんにクギズケだね」新山さんは「ずっとほんのちょっとしゃくれてる？」とつづり、1枚の写真を投稿。イワクラさんが、新山さんが表紙を務めた雑誌『anan』2490号（マガジンハウス）を読む様