All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、新潟県在住46歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：46歳女性同居家族構成：本人、夫（56歳）居住地：新潟県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：専業主婦世帯年収：本人3万円以下、配偶者700万円現預金：500万円リスク資産：0円「ゆうちょの定期貯金で先取り貯蓄しています」現預金について、「