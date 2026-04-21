20日に三陸沖で発生したマグニチュード（M）7．7の地震について、中国メディアの瀟湘晨報は、東京にあるビルの11階にいた中国人留学生の話として「ビルが酔っぱらったように揺れた」と伝えた。この留学生にとって地震を体験するのは今回が初めてで、クラスメートに言われて地震だと分かった。揺れが収まった後も避難せず、授業は続けられたという。この報道について、中国のSNS上では「これは間接的に日本の建物の質の高さを裏付け