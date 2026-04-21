韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは4月20日、自身のInstagramを更新。ベッドの上で色っぽい表情を見せた姿を公開しました。【写真】ベッドに横たわるモモ「ももりんかわいいぃぃ」モモさんは「Paris」と添え、2枚の写真を投稿。水玉のドレスと長いパールネックレスを合わせたコーディネートで、ベッドに横たわった自身の姿です。あごに手を添えた色っぽい表情を見せており、モノクロで撮影していることも相まって、美