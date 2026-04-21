トヨタの新軽トラ！トヨタは2026年3月19日、軽トラック「ピクシストラック」の一部改良モデルを発表し、安全性と使い勝手をアップデートしました。では、販売店の反応はどうなっているのでしょうか。ピクシストラックは、2011年に初代が登場して以来、都市部の配送から農作業、建設現場まで幅広い用途で使われてきた軽トラックです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「軽トラック」です！ 画像で見る（30枚）2014年