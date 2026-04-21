● ロッキーズ 3 − 12 ドジャース ○＜現地時間4月20日クアーズ・フィールド＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。4試合連続安打となる右前打と2四球で計3度出塁し、球団歴代3位の52試合連続出塁をマークした。第1打席はロッキーズの先発左腕・キンタナと対戦し一ゴロ。しかし、ベースカバーに入ったキンタナの失策で出塁し、続くコールの打席で今